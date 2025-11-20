Житель Саратова пойдет под суд за управление иномаркой в состоянии опьянения

В Саратове суд рассмотрит в отношении 25-летнего местного жителя уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, ночью в середине сентября этого года сотрудники ГИБДД остановили фигуранта, который находился за рулем иномарки Porsche Cayenne, близ одного из домов на улице Московская в Саратове. Ему предложили пройти освидетельствование. Выяснилось, что водитель в нетрезвом состоянии, ранее его лишили права управления транспортом за вождение в состоянии опьянения.

Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов