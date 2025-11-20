Трамваи в Екатеринбурге остановились из-за плохого самочувствия пассажира
В Екатеринбурге массово задерживаются трамваи в сторону центра — один из пассажиров почувствовал ухудшение состояния здоровья, передает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». На место происшествия вызвана скорая.
Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»
Задержки коснулись трамваев по маршрутам №4, 8, 13, 15, 16, 18. Движение встало на остановке Восточная — на участке от Уральского федерального университета (УрФУ) до гостиницы «Исеть».
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге на ул. Техническая трамвай сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте, так как опаздывала в школу. Ее с травмами доставили в больницу.