Трамваи в Екатеринбурге остановились из-за плохого самочувствия пассажира

В Екатеринбурге массово задерживаются трамваи в сторону центра — один из пассажиров почувствовал ухудшение состояния здоровья, передает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». На место происшествия вызвана скорая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное» Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Задержки коснулись трамваев по маршрутам №4, 8, 13, 15, 16, 18. Движение встало на остановке Восточная — на участке от Уральского федерального университета (УрФУ) до гостиницы «Исеть».

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге на ул. Техническая трамвай сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте, так как опаздывала в школу. Ее с травмами доставили в больницу.

Ирина Пичурина