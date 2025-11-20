В Кисловодске пять человек отравились угарным газом, трое из них — дети. ЧП случилось вечером 19 ноября в поселке Левоберезовский, сообщил глава города Евгений Моисеев.

В отделение терапии госпитализировали 64-летнего и 38-летнего местных жителей, 13-летний подросток находится в реанимации, а 11-летнего и годовалого пострадавших отпустили домой. Им назначили амбулаторное лечение.

На место выезжали две бригады скорой помощи и одна бригада сотрудников горгаза. Предварительная причина ЧП — отсутствие тяги от газовой колонки.

Мария Хоперская