В Пензенской области раскрыли количество безработной молодежи

В Пензенской области в июле-сентябре этого года насчитывалось около 7 тыс. безработных граждан в возрасте от 15 до 34 лет. На это указывают данные Пензастата.

Как сообщает ведомство, речь идет о 70% от всего количества зарегистрированных в Пензенской области безработных. Из них 3,3 тыс. человек составляют парни, 3,7 тыс. — девушки.

В случае с 66,1% безработных молодых людей речь идет о жителях сельской местности, 33,9% — городской. В третьем квартале этого года 47,4% респондентов с целью трудоустройства запрашивали помощь у друзей, родственников или знакомых, 22,1% обращались к работодателям, 20,1% использовали для поиска работы СМИ и интернет, 13,9% пришли в государственную службу занятости.

Павел Фролов