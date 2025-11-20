Число тендеров на киберобучение в Ставропольском крае выросли в 2,4 раза

В 2025 году количество тендеров на программы обучения по кибербезопасности в Ставропольском крае увеличилось на 137,4%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «ТендерПро».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На банковских сектор от общего числа приходится 31,9% закупок. На втором и третьем месте — предприятия топливно-энергетического комплекса (20,8%) и ИТ-сферы (13,3%). На агропредприятия и транспортные компании приходится 6,5% и 6,4% спроса соответственно.

В целом по России самыми крупными заказчиками остаются компании из Москвы —28,4% всех тендеров, Санкт-Петербурга — 9,5%, Ростовской области — 4,8% и Краснодарского края — 3,4%.

Мария Хоперская