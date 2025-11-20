Саратовская область попала в топ-33 в рейтинге по расходам на кибербезопасность

Саратовская область оказалась на 33-й строчке в рейтинге регионов России по расходам на кибербезопасность. На это указывают данные FinExpertiza.

Как сообщает аудиторско-консалтинговая сеть, в прошлом году среднестатистическая крупная или средняя организация региона направила на продукты и услуги в сфере кибербезопасности 229,5 тыс. руб. В целом саратовские предприятия потратили на IT-защиту за год свыше 800 млн руб. В 2023 году показатель был на 47,5% меньше.

В 40% регионов выявлено сокращение расходов на киберзащиту. В масштабах страны средние расходы на эти цели составили 800 тыс. руб. на юрлицо в год. В лидерах Москва и Санкт-Петербург — 4,5 млн руб. и 1,6 млн руб. соответственно. Наименьшие траты зафиксированы в Алтае — 27,5 тыс. руб.

Павел Фролов