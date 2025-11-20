Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С начала 2025 года в Черкесске снесли 273 незаконных объекта

В Черкесске продолжается борьба с незаконно установленными торговыми точками. С начала 2025 года уже снесли 273 таких объекта. Об этом сообщил глава города Алексей Баскаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего за указанных период выдали 126 предписаний: 33 конструкции демонтировали принудительно, материалы по 18 предписаниям передали юристам из-за их невыполнения. Часть предписаний нарушители исполнили добровольно.

До конца года планируется снести еще 10 незаконно установленных объектов.

Мария Хоперская

