С начала 2025 года в Черкесске снесли 273 незаконных объекта

В Черкесске продолжается борьба с незаконно установленными торговыми точками. С начала 2025 года уже снесли 273 таких объекта. Об этом сообщил глава города Алексей Баскаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего за указанных период выдали 126 предписаний: 33 конструкции демонтировали принудительно, материалы по 18 предписаниям передали юристам из-за их невыполнения. Часть предписаний нарушители исполнили добровольно.

До конца года планируется снести еще 10 незаконно установленных объектов.

Мария Хоперская