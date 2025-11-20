В Астрахани подросток стал фигурантом уголовного дела о разбойном нападении

В Астрахани следствие возбудило в отношении несовершеннолетнего уголовное дело о разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант подошел к местному жителю около одного из домов на улице Боевой в Советском районе Астрахани и стал требовать деньги, угрожая применением насилия. Когда тот отказался, подросток избил его и отобрал мобильный телефон.

Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов