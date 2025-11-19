В модернизацию коммунальной инфраструктуры Армавира вложат 30 млрд рублей

ВЭБ.РФ приступил к финансированию проекта модернизации коммунальной инфраструктуры Армавира, предусмотренного соглашением с ГК «Росводоканал», подписанным в июне. Как уточняют в госкорпорации, первые транши уже перечислены. Общий объем инвестпрограммы оценивается примерно в 30 млрд руб., из которых около 4 млрд руб. обеспечит ВЭБ.РФ.

Проект предполагает масштабное обновление городской системы водоснабжения и водоотведения: планируется реконструкция 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей, модернизация 28 насосных станций, а также обновление парка коммунальной техники. В «Росводоканале» подчеркивают, что работы должны не только снизить аварийность и потери воды, но и улучшить экологическую обстановку, в частности за счет модернизации очистных сооружений и устранения неприятных запахов в прилегающих районах.

Глава города Андрей Харченко назвал модернизацию «важным этапом» для Армавира, где износ коммунальных сетей долгие годы оставался одной из ключевых проблем. По его словам, привлеченное финансирование позволит приступить к обновлению наиболее проблемных участков в масштабах всего муниципалитета.

Вячеслав Рыжков