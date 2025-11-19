На Кубани число юрфирм увеличилось за год на 21%
В 2025 году в Краснодарском крае на 21,5% увеличилось количество регистраций компаний, которые оказывают юридические услуги. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе Rusprofile.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В январе—октябре этого года в регионе зарегистрировано 390 новых компаний и ИП, у которых в основных видах деятельности указаны соответствующие ОКВЭД, за аналогичный период прошлого года — 321.
Всего на Кубани юридические услуги в настоящий момент оказывают 3431 юрлицо и ИП.
Рынок труда для юристов в России становится все более конкурентным. По данным hh.ru, в августе 2025 года размещено 1,1 млн вакансий — на 27% меньше, чем годом ранее. При этом число резюме увеличилось на 27% и приблизилось к 6,8 млн. Индекс hh вырос с 3,5 до 6,1: он отражает почти двукратный рост конкуренции среди соискателей.