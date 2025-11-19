Медианная зарплата курьеров в Краснодарском крае достигла 140 тысяч рублей

В Краснодарском крае медианная предлагаемая заработная плата для курьеров составила 140,4 тыс. руб. В Краснодаре она достигла 134,3 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор hh.ru Олеся Лавренова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В период с января по октябрь 2025 года работодатели Краснодарского края опубликовали свыше 6,3 тыс. вакансий для курьеров (+53% вакансий к январю 2025). В Краснодаре за тот же срок разместили более 1,8 тыс. предложений о трудоустройстве.

По словам Олеси Лавреновой, уровень конкуренции среди соискателей в октябре достиг 4,9 резюме на одно предложение работы. Данный показатель находится в пределах нормы от 4 до 8 и указывает на сбалансированное состояние рынка, при котором наниматели имеют достаточный выбор кандидатов.

Алина Зорина