С начала года на Кубани выявили более 17 тысяч новых случаев рака

За девять месяцев 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 17,6 тыс. новых случаев злокачественных опухолей — показатель остается на уровне прошлого года. По данным Клинического онкодиспансера №1, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар», под наблюдением онкологов в регионе находятся свыше 151 тыс. человек.

Медучреждение отмечает рост доли заболеваний, выявленных на ранних стадиях: показатель достиг 63,4% против 61,3% годом ранее. Наиболее распространенными формами онкологии остаются рак кожи (13,6%), молочной железы (12,3%), дыхательной системы — трахеи, бронхов и легких (8,7%), предстательной железы (8,7%) и ободочной кишки (7,1%).

Диагностическая нагрузка в регионе также увеличивается: за десять месяцев проведено более 73,7 тыс. КТ и 14,6 тыс. МРТ исследований. В год выполняется около 15 тыс. хирургических вмешательств, включая порядка 200 операций с применением роботизированной системы Da Vinci.

Вячеслав Рыжков