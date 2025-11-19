На Кубани создадут семеноводческую зону для сахарной свеклы

Власти Краснодарского края рассматривают возможность создания с 2026 года специализированной семеноводческой зоны для сахарной свеклы в южной предгорной части региона. Об этом сообщил изданию «Ведомости Юг» заместитель губернатора Андрей Коробка, уточнив, что перечень территорий, на которых будет сосредоточено производство семян, остается гибким и может корректироваться в зависимости от запросов отрасли и конкретных культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам чиновника, сегодня в крае уже сформированы зоны для семеноводства кукурузы и подсолнечника, однако при подтверждении перспектив развития свекловодства в предгорьях власти готовы выделить и соответствующую специализированную территорию. Параллельно с профильными научными институтами проводится инвентаризация компаний, заявляющих о себе как о производителях семян, а муниципалитеты будут вовлечены в контроль за оборотом продукции и соблюдением пространственной изоляции.

С 2026 года в крае планируется запуск 27 зон для выращивания семян кукурузы и подсолнечника. Наиболее крупные кластеры размещены в Красноармейском, Темрюкском и Новокубанском районах, а их функционирование обеспечат частные компании и научные учреждения. Как отмечают эксперты рынка, режим пространственной изоляции является ключевым условием для поддержания сортовой чистоты и развития отечественного семеноводства.

Вячеслав Рыжков