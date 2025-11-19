«Магнит» возобновил развитие дискаунтеров «Первый выбор»

Ритейлер «Магнит» возобновил развитие сети дискаунтеров «Первый выбор» после весенней паузы и планирует открыть более десяти торговых точек в Московском регионе до конца 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Новые магазины уже начали работу в Тверской, Московской и Владимирской областях. По словам директора формата дискаунтеров «Магнита» Анжелы Рябовой, в 2026 году экспансия сети продолжится.

Весной 2025 года компания приостановила открытия для анализа эффективности новых критериев выбора локаций. Сейчас в сети насчитывается 166 торговых точек.

Алина Зорина