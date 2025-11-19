Поступления от турналога в Дагестане за три квартала превысили план на 45%

Бюджет Дагестана получил от туристического налога за три квартала 2025 года на 45% больше плана, сообщили в министерстве туризма республики.

Собранные средства составили 45 млн руб. при планах в 31 млн руб. Как сообщили в республиканском правительстве, налог взимается с гостей, размещающихся в отелях и других средствах размещения, ставка налога — 1% от стоимости проживания.

Турналог, введенный с начала 2025 года в шести городах и 19 районах региона, таких как Махачкала, Каспийск, Избербаш, Кизилюрт, Дагестанские Огни, стал прямым источником доходов для муниципалитетов. Эти средства направляют на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство территорий, создание новых сервисов и повышение качества городской среды — меры, которые должны способствовать росту туристического потока и улучшению условий для гостей региона.

Решение о введении туристического налога по федеральному законодательству принимают муниципальные власти самостоятельно в рамках новых норм главы 33.1 Налогового кодекса РФ, действующей с 2025 года. Налог, заменивший ранее действовавший курортный сбор, администрируется непосредственно средствами размещения, которые включают сумму в стоимость проживания и отчитываются в налоговые органы. Ставка в 2025 году едина для всех муниципалитетов — 1%, с последующим повышением до 5% к 2029 году предусмотрено законом.

Особенностью нового сбора является его направленность на локальные бюджеты, что позволяет муниципалитетам увеличить доходную базу и инвестировать в развитие городской и туристической инфраструктуры без привлечения дополнительных федеральных средств. Аналогичные меры уже показали положительный эффект в других регионах с активным туризмом, например, в Ставропольском крае.

Станислав Маслаков