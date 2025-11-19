Александр Бастрыкин занялся ветклиникой в Ставрополе после гибели животных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил держать на контроле расследование в отношении частной ветеринарной клиники Vet Like в Ставрополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом стали массовые случаи гибели десяти домашних животных после оказания медицинской помощи в одном из отделений учреждения. По сведениям источников Следственного комитета, жалобы на клинику начали поступать еще в октябре 2025 года. Жители краевой столицы обвиняют ветклинику в непрофессионализме, антисанитарии и игнорировании противопоказаний при лечении, что вызвало, по их мнению, вспышку кошачьей чумки. Клиенты заявляют о подделке медицинской документации и анализов, а также о скрытии истории болезней погибших питомцев.

Россельхознадзор выявил в клинике несколько нарушений законодательства, что повлекло вынесение прокурорских предостережений, представлений и наложение штрафов. Несмотря на это, отделения ветеринарии продолжают функционировать, что вызывает возмущение у владельцев животных, планирующих повторно обращаться в Роспотребнадзор с требованиями привлечь клинику к ответственности. По поручению Александра Бастрыкина, исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Олег Сидоров обязан регулярно докладывать о ходе проверки. В ведомстве также заявили, что проверка охватит все аспекты деятельности клиники — от качества услуг до наличия признаков правонарушений в работе медицинского персонала.

История получила широкий резонанс после сюжета на федеральном телевидении, где владельцы погибших питомцев изложили подробности трагических случаев и выразили недовольство бездействием ветеринаров. Власти Ставрополя продолжают сталкиваться с растущим конфликтом между клиентами и управляющими Vet Like, которые отказываются признавать свою вину. Следственный комитет и надзорные органы продолжают тщательное расследование для установления полной картины произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Станислав Маслаков