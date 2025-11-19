Выручка Ростовской области от экспорта металлов выросла на 21,7%

По итогам первых шести месяцев 2025 года в стоимостные объемы экспорта металлов и изделий из них в Ростовской области выросли на 21,7%. Об этом «Эксперту Юг» рассказали в региональном министерстве экономического развития. Вместе с тем, за тот же период экспорт региона снизился на 34,1%.

В основе экспорта — черные металлы, изделия из черных металлов, алюминий и изделия из него.

Экспорт осуществлялся в 102 страны, продукция региона идет в основном в «дружественные» страны. На Азию приходится 65,8% экспортного портфеля региона, на Африку – 21,9%, СНГ – 11%. На Европу приходится только 0,9% донского экспорта, на Южную и Северную Америки еще по 0,2%.

Мария Хоперская