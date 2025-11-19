Саратовцу огласили приговор за незаконный оборот алкоголя и табачной продукции

В Саратове суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий и алкогольной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант в ноябре 2023 года и в августе 2024 года приобрел и хранил с целью последующей реализации свыше 6 тыс. пачек немаркированных сигарет и более 4 тыс. бутылок немаркированного алкоголя общей стоимостью свыше 2 млн руб. Он продавал их в своих магазинах в Саратове.

По решению суда фигурант получил штраф в 450 тыс. руб. В доход государства конфискован автомобиль, на котором он перевозил табачную продукцию и алкоголь.

Павел Фролов