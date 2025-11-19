В Саратовской области подростков-нарушителей внесут в информационную систему

Депутаты областной думы на заседании поддержали законопроект, который расширит полномочия комиссии по делам несовершеннолетних.

Председатель комиссии Анастасия Борода сообщила, что федеральное законодательство изменилось, поэтому нужно изменить и региональный закон. Теперь комиссия сможет назначать, отменять и заменять граждан в реестре наставников для работы с детьми на учете. Также комиссия может просить Министерство просвещения исключить наставника, если он плохо исполняет обязанности.

Кроме этого, муниципальные комиссии смогут вносить в государственную информационную систему «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» данные о подростках и их родителях, с которыми ведут профилактическую работу. Комиссия станет поставщиком информации для этой системы. Закон также уточнит категории подростков, которых учитывают в списках.

Депутат Александр Ванцов спросил, сколько несовершеннолетних стоят на учете комиссии из-за правонарушений. Госпожа Борода назвала цифру 1,2 тыс. Депутат сказал, что звонил в комиссию и ему назвали другую цифру — 4944 человека, тогда как беспризорных в регионе всего семеро. Он считает, что расхождения в цифрах в три раза указывают на халатность. Депутат отметил, что почти 5 тыс. детей уже совершили преступления и если они не исправятся, то могут стать рецидивистами. Закон о расширении полномочий комиссии поддержали в первом и втором чтениях.

Татьяна Смирнова