Дзержинск еще не сдал ни одного многоквартирного дома в 2025 году

Подводя промежуточные итоги строительства жилья в нижегородской агломерации, замминистра строительства Евгений Морозов отметил, что в этом году в Дзержинске еще не вводилось новое жилье. «Планируется ввести один многоквартирный дом в конце года, очень рассчитываем, что это случится. Пока ввод — ноль», — отметил чиновник. По словам депутата Василия Суханова, это традиционная проблема муниципалитета. «Ключевая причина в отсутствии земельных участков, в центре города строится один ЖК. Думаю, что эту негативную тенденцию по Дзержинску мы исправим, работа в этом направлении ведется», — пообещал он. Напомним, весной минград области не смог продать право комплексного развития большой территории в Дзержинске, вероятно, неверно рассчитав экономическую модель проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

В целом прогнозы на ввод жилья в Нижегородской области позитивны. Годовой план по федеральному проекту «Жилье» составляет 1,728 млн кв. м (в том числе 594 тыс. кв. м многоквартирного жилья, остальное — ИЖС). По итогам прошедших десяти месяцев 2025 года застройщики сдали 1,384 млн кв. м жилья (в том числе 417 тыс. кв. м МКД).

Основные объемы строительства многоквартирных домов приходятся на Нижний Новгород и Кстовский район. По этим объемам Нижегородская область с высокой распроданностью возводимого жилья занимает четвертое место в ПФО и 19-е в Российской Федерации. В регионе на 10% вырос запуск новых проектов, в то время как в среднем по России этот показатель упал на 15%.

Застройщики объясняют этот парадокс большим отложенным спросом и сохраняющимся дефицитом жилья в Нижнем Новгороде. «Если у нас, условно говоря, на полтора миллиона жителей строят в год всего полмиллиона “квадратов” МКД, то в Пензе, например, ситуация обратная и есть фактор перепроизводства жилья. Там застройщики уже банкротятся», — отметил гендиректор группы ННДК Михаил Иванов.

Иван Сергеев