Липецкие аграрии собрали 5 млн тонн сахарной свеклы

Аграрии Липецкой области собрали 5 млн т сахарной свеклы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Лидером по валовому сбору стал Добринский район, где накопали более 800 тыс. т свеклы. Лев-Толстовский район показал наилучшую урожайность, собирая по 550 центнеров с гектара. В минсельхозе добавили, что в регионе осталось собрать свеклу с 3% площадей. Всего в этом году под эту культуру было отдано 118 тыс. га пашни.

«Нынешний урожай сахарной свеклы — это, безусловно, успех наших аграриев. А также конкретный, ощутимый вклад региона в обеспечение продовольственного суверенитета России»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В конце прошлой недели сообщалось, что сахарные заводы Липецкой области произвели 500 тыс. т сахара, переработав 3,8 млн т сахарной свеклы.

Егор Якимов