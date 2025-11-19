В Ростове лишь 34% работников используют весь свой отпуск за год

По данным опроса, в Ростове-на-Дону только 34% трудоустроенных граждан полностью используют все дни государственного отпуска до конца года. У 47% сотрудников остается неиспользованный отпуск разной продолжительности. Особенно выделяются те, кто не успевает воспользоваться своим правом на отдых и имеет более 28 неиспользованных отпускных дней — 12%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, к декабрю 2025 года 15% мужчин накопят более 4 недель неиспользованного отпуска. Среди женщин этот показатель составит 9%.

Среди городских жителей старше 45 лет больше тех, кто планирует полностью использовать отпуск до конца года, и тех, кто накопит более 28 дней законного отдыха, чем среди молодых респондентов.

Среди ростовчан со средним профессиональным образованием выше доля тех, кто предпочитает противоположные подходы: полностью использовать отпуск (38% против 28% среди тех, кто имеет высшее образование) и накопить более 28 календарных дней (14% и 9% соответственно).

Отмечается, что чем выше зарплата, тем меньше горожан берут отпуск полностью: среди опрошенных с доходом от 150 тыс. руб. в месяц лишь 20% израсходовали все дни годового отпуска, в то время как 28% накопили 28 и более дней неиспользованного отпуска.

По данным аналитиков, в современных условиях нехватки персонала работодатели изменили отношение к неиспользованным отпускам: работа по сокращению числа неизрасходованных дней оплачиваемого отпуска у сотрудников ведется менее активно. Только 22% компаний просят работников отгуливать все положенные дни.

Наталья Белоштейн