В Саратове учитель и бывший директор музея стали Почетными гражданами

В Саратовской области звание «Почетный гражданин Саратовской области» присвоили Вере Александровой и Евгению Казанцеву. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании областной думы.

Кандидатуру 92-летней Веры Александровой для присвоения зона внес губернатор. Ее представил руководитель представительства губернатора Саратовской области и правительства в органах власти Роман Яровой. Он напомнил, что Вера Александрова ветеран педагогического труда, Отличник Просвещения РСФСР, Заслуженный учитель школы РСФСР, Народный учитель Союза Советских Социалистических Республик. Ее имя есть в Большой советской энциклопедии. Победителям ежегодного областного конкурса «Учитель года» вручают учрежденную обкомом профсоюза работников образования и науки почетную стипендию имени Александровой, а в поселке Сергиевский Гагаринского района Саратова работает посвященный ей «Музей одного учителя» (именно в этой школе она начала работать учителем в 1959 году). По словам Романа Ярового, Вере Александровой удалось создать уникальную систему трудового обучения. Несмотря на свой почтенный возраст, она и сейчас участвует в общественной жизни, помогает педагогам методически, ведет профориентационную и патриотическую работу с учениками.

Еще один кандидат на присвоение звания — 70-летний Евгений Казанцев. Депутат Юлия Литневская («ЕР») сказала, что более 15 лет он возглавлял областной краеведческий музей, это энтузиаст, профессионал высочайшего уровня, который внес большой вклад в сохранение историко-культурного наследия региона.

Депутат Ирина Колесникова («ЕР») сообщила, что обе кандидатуры достойные, являются образцами для подражания, яркими примерами верности своему делу.

Кандидатуру Веры Александровой депутаты поддержали единогласно. Казанцева утвердили большинством голосов, трое депутатов воздержались.

Татьяна Смирнова