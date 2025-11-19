Суд наказал саратовца за угрожавшие безопасной эксплуатации транспорта действия

В Саратове суд вынес приговор 27-летнему местному жителю по уголовному делу о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, днем 22 июня этого года фигурант управлял автомобилем «ВАЗ-2107» с флагами Азербайджана в составе свадебного кортежа и в районе дома № 4 на ул. им. Шехурдина А.П. в Саратове начал совершать действия, угрожающие безопасности остальным участникам дорожного движения. Так, он вводил машину в боковые заносы с пересечением двойной сплошной линии разметки и выездом на встречку.

По решению суда фигурант получил шесть месяцев ограничения свободы. В собственность государства конфискован указанный автомобиль.

Павел Фролов