Доля устаревшей недвижимости в Петербурге достигла почти 1,5 млн кв. метров

Объем неликвидной недвижимости в Петербурге сегодня составляет 1,45 млн кв. м, подсчитали аналитики ГК «Бестъ». По сравнению с прошлым годом, такой недвижимости стало больше на 10%. Как рассказал на деловом завтраке BestBreakfast партнер ГК «Бестъ», генеральный директор «МТЛ. Управление активами» Станислав Ступников, реновации подвергается 8-10% неликвидных объектов в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, такую недвижимость можно условно поделить на исторические объекты: устаревшие промзоны, неэффективные торговые объекты, невостребованные социальные объекты (дома культуры, кинотеатры), морально устаревшие офисные здания (бизнес-центры класса С и ниже, административные здания) и невостребованные паркинги, к которым относятся цокольные, подвальные этажи.

Среди лидирующих направлений реновации (смены концепции объекта): переформатирование недвижимости под многофункциональные креативные пространства, их доля в общем объеме устаревшей недвижимости составляет 19% (прирост 6% год к году), офисы (бизнес-центры) – 16% (прирост 12%), сервисные апарт-отели – 12% (на 7% больше, чем в 2024 году), коворкинги, сервисные офисы – 11% (на 8% больше год к году).

Александра Тен