В Ставропольском крае в 2025 году отгрузка овощей снизилась на 11%

Ставропольские аграрии сократили отгрузку овощей на 11,2% в январе-октябре 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года, следует из данных Росстата.

С начала года хозяйства края реализовали на рынок 124 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, тогда как за десять месяцев 2024 года поставки превышали 139,6 тыс. тонн. Ставропольский край обеспечивает около половины производства овощей в Северо-Кавказском федеральном округе, где в целом отгрузка овощей упала на 13%, достигнув 260,7 тыс. тонн. Единственным регионом округа с ростом стал Дагестан, увеличивший поставки на 6,3%, до 26 тыс. тонн.

По итогам октября СКФО сократил отгрузку овощей более чем на четверть — до 46,1 тыс. тонн. В этом месяце Ставропольский край реализовал 17,6 тыс. тонн овощей, что на 3,5% ниже показателя октября 2024 года. Основная причина снижения отгрузки в Ставрополье — сокращение объемов реализации прежде всего полевых овощей при одновременном увеличении площадей под тепличные культуры. По итогам уборки овощей открытого грунта в регионе запланировано около 65 тыс. тонн, из которых 38% приходится на лук, 12% — на капусту, морковь и свеклу, и 3% — на огурцы, томаты и овощной горох.

При этом тепличное производство в Ставропольском крае растет. За девять месяцев 2025 года объемы тепличных овощей увеличились на 13% и составили 96 тыс. тонн. Масштабные инвестиционные проекты в отрасли продолжаются, включая тепличные комплексы площадью десятки гектаров, с планируемой суммарной отдачей в десятки тысяч тонн овощей ежегодно. К 2026 году площадь тепличных хозяйств в Ставрополье вырастет на 12%, до 375,5 га, что обеспечит дополнительно около 19 тыс. тонн продукции. при этом себестоимость тепличной продукции существенно выше, чем у овощей открытого грунта, что на фоне снижающейся платежеспособности населения может сказаться на спросе.

Станислав Маслаков