Эксперты Сбера и ГигаЧата рассказали жителям СКФО, как безопасно хранить ценности

Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью надежно хранить свои личные ценности, будь то семейные реликвии, украшения, важные документы или накопленные средства. Это может быть связано с переездом, ремонтом, длительным отпуском, командировкой, планируемой сделкой или просто желанием защитить свои ценности от возможных рисков. Решение о защите этих вещей становится залогом спокойствия и уверенности в будущем.

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

Эксперты Сбера, совместно с нейросетевой моделью ГигаЧат, поделились с жителями Северного Кавказа рекомендациями по безопасному хранению имущества.

Банковский сейф. Это один из наиболее популярных и безопасных вариантов хранения ценных вещей. Индивидуальный банковский сейф круглосуточно защищен несколькими охранными уровнями. Страхование ценных вещей. Независимо от того, где хранятся важные вещи — домашний или банковский сейф, страхование позволит защитить их от непредвиденных ситуаций, например, пожар, затопление или иные природные катаклизмы. В случае порчи или утраты застрахованных вещей выплачивается компенсация стоимости утраченного имущества. Многие страховые компании предлагают такие услуги, однако необходимо внимательно отнестись к выбору организации и оценить ее репутационный риск. Диверсификация мест хранения. Для дополнительной надежности рекомендуется распределять ценные вещи в разные места хранения. Например, часть сбережений оставить дома, часть разместить в банковской ячейке, а оставшиеся средства инвестировать в надёжные финансовые инструменты.

«Сегодня банковские ячейки являются одним из самых надежных способов хранения ценных вещей — использование таких ячеек защищает имущество не только от рисков кражи, но и от непредвиденных происшествий, например, природных. Финансовые учреждения соблюдают строгие стандарты противопожарной безопасности — этот аспект особо важен для тех, кто хранит важную документацию или наличные денежные средства. Стоит отметить, что интерес к такому способу хранения отмечается как со стороны частных лиц, так и предпринимателей»,— отметил Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка.