Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Пугачеве

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с нарушением прав жильцов аварийного дома в поселке Нефтяников города Пугачев. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в одном из Telegram-каналов граждане выразили недовольство по поводу хода выяснения обстоятельств нерасселения жильцов многоквартирного дома в поселке Нефтяников. С их слов, двухэтажное здание барачного типа построено в 1963 году, в нем долгое время деформирована кровля, неисправны коммуникации и электропроводка, регулярные затопления приводят к обрушению штукатурного слоя на стенах и потолках в квартирах.

Дом признали аварийным в 2022 году из-за сильно изношенных конструкций, но сроки расселения ежегодно переносятся. Гражданам приходится проживать в небезопасных условиях. До сих пор к ответственности никто не привлечен. Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту расследуют уголовное дело.

Павел Фролов