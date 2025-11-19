Клиенты НЭСК вернули около 17 млн рублей кешбэка

Клиенты АО «НЭСК» получили более 17 млн рублей кешбэка за оплату электроэнергии в рамках двух акций с использованием СБП и карт «Мир».

С 15 июля 2025 года АО «Национальная система платежных карт» совместно с АО «НЭСК» проводит акцию «Оплата электроэнергии в АО НЭСК через СБП с выгодой». При расчетах через Систему быстрых платежей в мобильном приложении НЭСК, личном кабинете и клиентских офисах физические лица получают 3% от суммы операции. С момента запуска акции потребители вернули около 16,7 млн рублей.

С 1 октября 2025 года владельцы карт «Мир» могут получить 2% кешбэка за оплату услуг в офисах АО «НЭСК». Участники этого предложения уже вернули порядка 500 тыс. рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru и оплачивать электроэнергию указанными способами. Обе акции действуют до 31 декабря 2025 года.

Подробная информация об условиях размещена на сайте АО «НЭСК» в разделе «Акции».

АО «НЭСК» , г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192, офис 802, ОГРН 1032304155102