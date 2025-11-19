Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе продлили прием заявок на субсидии в сфере креативных индустрий

Власти Ставрополя продлили прием заявок на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий до 30 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для получения субсидии участникам отбора нужно оформить заявку и предоставить копии документов в системе «Электронный бюджет».

Подробнее об оформлении субсидии можно узнать на сайте горадминистрации.

Наталья Белоштейн

