В Ставрополе продлили прием заявок на субсидии в сфере креативных индустрий
Власти Ставрополя продлили прием заявок на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий до 30 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для получения субсидии участникам отбора нужно оформить заявку и предоставить копии документов в системе «Электронный бюджет».
Подробнее об оформлении субсидии можно узнать на сайте горадминистрации.