Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств пожара на Калинина в Пензе

Прокуратура Первомайского района Пензы поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту пожара на ул. Калинина. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел около 07:00 сегодня, 19 ноября, в складском помещении торгового центра. Информации о пострадавших не было.

Предстоит провести пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. Проводится проверка.

Павел Фролов