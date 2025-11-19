Владикавказ получил объединенные охранные зоны для 500 памятников культуры

Правительство Северной Осетии утвердило объединенные охранные зоны для нескольких объектов культурного наследия федерального и регионального значения в Владикавказе, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В новый перечень вошли Армяно-Григорианская церковь и Дом, где прошло детство и юность Е.Б. Вахтангова — памятники федерального значения. Также под охрану попали объекты регионального значения: Дом Поповых, где бывал известный осетинский поэт Коста Хетагуров (1875 года постройки), и мастерская Османа Омарова. Эти меры включают установление ограничений по использованию земли и запрет на новое строительство, а также требования к реконструкции зданий в пределах охранных зон.

Инициатива по введению особого режима защиты объектов культурного наследия принадлежит правительству Северной Осетии и реализуется по поручению главы республики Сергея Меняйло, отметил глава кабмина Борис Джанаев. За последние годы режим охраны получили около 500 памятников истории республики, что свидетельствует о системной работе по сохранению культурного наследия региона. Ранее подобные зоны были утверждены для Осетинской церкви, Суннитской мечети, могилы Коста Хетагурова, школы имени поэта, а также исторических объектов в Алагирском и Ирафском районах.

Установление охранных зон — это не только правовая защита памятников. В зонах вводится особый градостроительный режим, который ограничивает хозяйственную деятельность и требует соблюдения правил реконструкции, направленных на сохранение уникального исторического облика Владикавказа. Эти меры позволят предотвратить разрушение и утрату культурных ценностей под влиянием современной застройки и хозяйственной активности.

Правительство РСО-Алании системно расширяет перечень охраняемых памятников, обеспечивая комплексный подход к их сохранению. Введение особого режима для около 500 памятников истории — это значимый шаг в деле укрепления культурной идентичности и развития туристического потенциала республики.

Станислав Маслаков