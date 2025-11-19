Ставрополье получит около 73 млн рублей на расселение из аварийного жилья

Заявка Ставропольского края на реализацию нового этапа программы расселения аварийного жилья одобрена Правительством России. На ее реализацию региону будет направлено 72,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба полпредстве СКФО.

Выделенные средства пойдут на переселение 105 человек из аварийных домов площадью более 1,5 тыс. кв. м.

На сегодняшний день одобрены 84 региональные заявки на сумму около 37,7 млрд руб. Эти средства будут направлены на расселение около 1 млн кв. м аварийного жилья, где проживает около 56,5 тыс. человек.

Наталья Белоштейн