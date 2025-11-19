Водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку в Каменногорске

В Каменногорске проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло 18 ноября около половины первого дня на Ленинградском шоссе.

По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «Iveco» при движении задним ходом во дворе дома совершил наезд на 79-летнюю местную жительницу. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

В ходе проверки установлено, что водитель большегруза уже привлекался к административной ответственности в текущем году. За нарушение правил дорожного движения на него было составлено 13 протоколов.

В настоящее правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов