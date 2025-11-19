Жителей Ставрополья будут судить за незаконный оборот боевого оружия

Прокуратура Ставропольского края направила в Красногвардейский районный суд уголовное дело в отношении двух местных жителей по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также угрозе убийством. Подследственные полностью признали свою вину, сообщили в надзорном ведомстве края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

По материалам следствия обвиняемые приобрели и хранили автомат Калашникова АК-74 вместе с 13 магазинами и более 260 патронами к нему. Помимо этого, у них изъяли магазин к автоматическому оружию иностранного производства и три осколочные гранаты отечественного и зарубежного производства. По версии следствия, один из мужчин в ходе бытового конфликта угрожал четырем знакомым имитацией взрыва гранаты — он демонстративно выдернул чеку из гранаты, которая была у него в кармане куртки.

Уголовное дело возбудили по статье 222 УК РФ, пункту «а» части 3, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия, а также статьям 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств), 222 (незаконное хранение оружия) и 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствие установило, что оружие и взрывчатые вещества обвиняемые хранили и использовали вне законного оборота, создавая угрозу безопасности граждан. Прокуратура поддержала обвинение, и материалы дела теперь переданы в суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков