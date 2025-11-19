EXLANTIX ET: гибрид, который не боится зимы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Многие водители до сих пор с осторожностью относятся к гибридам, считая, что они не приспособлены к российскому климату. Морозы, снег, реагенты — все это вызывает сомнение: выдержит ли электроника, заведется ли машина в –30 °C, не «замерзнет» ли батарея?

EXLANTIX ET доказывает обратное. Этот последовательный гибрид создавался с учетом российских условий и не просто справляется с холодом, а делает зимнюю эксплуатацию поистине комфортной.

В обычных автомобилях на обогрев уходит несколько десятков минут, пока двигатель не прогреется. В EXLANTIX ET климатическая система работает сразу после запуска, независимо от температуры мотора или батареи. При –30 °C через пять минут в салоне уже +15 °C, а еще через пять — комфортные +25 °C. Трехзонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить собственную температуру, а система автоматически осушит воздух и уберет запотевание стекол. К этому добавляются привычные, но важные детали — подогрев всех сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла. Даже в мороз машина быстро превращается в теплое, уютное пространство.

Даже самые мелкие детали EXLANTIX ET адаптированы к холоду

Выдвижные дверные ручки не боятся льда: механизм создает усилие до 10 кг, легко пробивая корку инея. Кузов защищен долговечным антикоррозийным покрытием, которое не боится дорожных реагентов. Под днищем — герметичный корпус тяговой батареи: она не боится влаги, грязи и снежной каши. Отдельного внимания заслуживает тепловой насос с двойным контуром. Он регулирует температуру батареи и силовой установки: в мороз подогревает аккумулятор до рабочей температуры, а при быстрой зарядке — наоборот, охлаждает, продлевая срок службы.

Морозостойкая батарея и надежность

Даже при –30 °C батарея EXLANTIX ET сохраняет до 80% емкости. Это значит, что запас хода остается впечатляющим — более 800 км на одном заряде с помощью ДВС-генератора. При этом автомобиль не теряет динамику и способен разгоняться и обгонять так же уверенно, как летом.

Такая устойчивость подтверждена испытаниями в Центре испытаний НАМИ. В ходе программы адаптации EXLANTIX ET прошел 30 000 км по зимним российским дорогам, показав стабильную работу всех систем.

Познакомиться с EXLANTIX ET и увидеть, как гибрид справляется с зимними условиями, можно у официального дилера АВТО ДЛЯ ВАС.

Теплый, комфортный и умный

EXLANTIX ET не просто сохраняет тепло — он делает зиму комфортной.

В салоне есть вентиляция и массаж всех сидений, оттоманка с электрорегулировкой для переднего пассажира, ионизация и ароматизация воздуха, атмосферная подсветка, панорамная крыша с электрошторкой и тишина, которую обеспечивает двойное остекление. Каждая поездка ощущается как движение в собственном уютном пространстве, где тепло и тихо, даже если за окном пурга.

Управляемость и безопасность на зимней дороге

Комфорт в EXLANTIX ET не ограничивается салоном. Пневмоподвеска с регулировкой клиренса на скоростях до 40 км/ч поднимает автомобиль до 240 мм, а система CDC (Постоянный Контроль Демпфирования — Continuous Damping Control) мгновенно меняет жесткость амортизаторов, помогая сохранять устойчивость.

IAS (Интегральная Активная Система — Integral Active Steering) подстраивает рулевое усилие и подвеску под покрытие, а семь режимов движения, включая «Дождь и Снег», позволяют уверенно чувствовать себя даже на скользкой дороге.

Дополняют картину системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение, камеры 540°, мониторинг усталости и интеллектуальная парковка.

EXLANTIX ET разрушает главный миф о гибридах — что они «не для зимы».

Он сохраняет запас хода, остается теплым и удобным даже в мороз, а благодаря технологиям делает передвижение легким и уверенным в любую погоду.

