В Черкесске организатора заказного убийства приговорили к 8 годам колонии

В Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской Республики 46-летний местный житель признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к заказному убийству при отягчающих обстоятельствах (ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Преступление не было доведено до конца по независящим от него причинам. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и годом ограничения свободы после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, мотивом преступления стала ревность организатора к бывшей супруге. В феврале 2023 года злоумышленник решил избавиться от потерпевшего и уже в августе обратился к знакомому с предложением найти исполнителя убийства за вознаграждение. В сентябре 2023 года на встрече с предполагаемым исполнителем, которым оказался сотрудник полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемый предложил 200 тыс. руб. за убийство. Он передал аванс в размере 45 тыс. руб., подробно описал внешность жертвы, его место жительства и автомобиль.

Органы МВД по Карачаево-Черкесии оперативно получили информацию о готовящемся преступлении и организовали инсценировку убийства. 6 сентября 2023 года злоумышленник получил фотоотчет с постановочным убийством, после чего передал оставшуюся сумму. В этот момент его задержали сотрудники уголовного розыска.

В судебном заседании мужчина отрицал свою вину, несмотря на собранные доказательства, которые суд признал достаточными. Приговором суд подтвердил факт приготовления к заказному убийству по найму, что относится к особо тяжким преступлениям.

Станислав Маслаков