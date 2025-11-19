Пенсионерка из Екатеринбурга отправила 15 млн рублей мошенникам

В Екатеринбурге 71-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв почти 15 млн руб. личных накоплений, сообщили в городском УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По ее словам, в июле она получила звонок от якобы бывшей коллеги, председателя профкома завода, где она работала — пенсионерка была уверена, что узнала ее голос. Неизвестная сказала ей, что на предприятии проводится проверка и скоро с ней свяжется сотрудник компетентных органов. Спустя некоторое время с потерпевшей связался человек, представившийся сотрудником ФСБ, который сообщил, что мошенники завладели ее персональными данными. Он убедил ее в том, что для спасения сбережений ей необходимо закрыть банковские счета, снять деньги и отправить их на проверку в «центробанк». Пенсионерка, следуя инструкциям, под предлогом покупки квартиры и инвестиций обналичила все средства и передала их «курьерам», а «сотрудник» перестал выходить на связь. Через несколько месяцев, увидев передачу о мошенничестве, женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

Ранее в Екатеринбурге восьмиклассница перевела мошенникам более 1,3 млн руб. из сбережений своего отца. По их указанию она купила телефон, установила требуемое приложение и через банкоматы перевела деньги на счета неизвестных.

Ирина Пичурина