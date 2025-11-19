Теннисистка Диана Шнайдер посетит матч «Акрон» — «Сочи»

Диана Шнайдер станет гостьей ближайшего домашнего матча футбольного клуба «Акрон» в Самаре. Перед игрой с «Сочи» известная спортсменка проведет автограф-сессию в теплой зоне стадиона «Солидарность Самара Арена» на секторе С4.

Диана Шнайдер – российская теннисистка, 21-я ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, воспитанница тольяттинской школы тенниса. Спортсменка является уроженкой Жигулевска Самарской области.

Андрей Сазонов