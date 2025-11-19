Небольшой снег и отрицательные температуры не порадуют петербуржцев 19 ноября

Барический гребень придет в Петербург с юга 19 ноября и поспособствует появлению прояснений в облаках. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Местами пройдет небольшой снег, температура останется в зоне отрицательных значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На столбиках термометров можно увидеть от 0 до -2 градусов, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что все равно ниже нормы.

Накануне, 18 ноября, в городе объявляли «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедом и мокрым снегом. Из-за непогоды в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе оказались шесть человек, им диагностировали переломы.

Андрей Маркелов