В Волгоградской области нетрезвая водитель без прав насмерть сбила велосипедиста

В Еланском районе Волгоградской области в ДТП погибла велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная авария произошла в 04:55 накануне, 18 ноября. Согласно предварительным сведениям, 19-летняя нетрезвая девушка без водительского удостоверения управляла автомобилем «ВАЗ-2109», выехала на полосу встречного движения напротив дома № 17А по ул. Московская в р.п. Елань и сбила 42-летнюю велосипедистку. После ДТП водитель скрылась с места происшествия.

В результате аварии велосипедистка погибла на месте. Сотрудники полиции разыскали и задержали водителя отечественной легковушки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Машина изъята и помещена на специализированную стоянку.

Павел Фролов