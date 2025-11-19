Проект аэропорта «Архыз» может пройти госэкспертизу до конца 2025 года

До конца 2025 года ожидается получение заключения Главной государственной экспертизы по проектной документации и сметной стоимости аэродромной инфраструктуры аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Заключение по аэровокзальной инфраструктуре планируется в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы управляющей компании «Аэропорты регионов».

После получения заключения Главгосэкспертизы будет оформлено разрешение на строительство, сообщили в компании. На 2026 год запланировано проведение комплекса подготовительных работ в аэропорту «Архыз».

В компании добавили, что строительство нового аэропорта возможно только при условии передачи региону земельных участков концессионеру без каких-либо обременений.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что правительство России одобрило заявку Карачаево-Черкесии на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 4,27 млрд руб. Средства направят на создание объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса «Архыз», который планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Проект реализуют по поручению президента РФ.

Наталья Белоштейн