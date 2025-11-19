Ретейлер одежды Sela до конца года запустит линейку товаров для дома в Петербурге

Бренд Sela, известный россиянам по одежде, запускает линейку товаров для дома, сообщает «Деловой Петербург». Первые шесть точек Sela Home уже начали работу в ряде городов России в формате shop-in-shop. В планах компании дальнейшее расширение сети: новые отделы откроются в Санкт-Петербурге весной 2026 года и в конце текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперты считают такое стратегическое решение логичным, поскольку основными клиентами компании являются семьи. Опрошенные изданием специалисты считают, что период для выхода на рынок сложный. После бума, вызванного пандемией, интерес покупателей к подобной продукции снизился, что привело к замедлению темпов развития ряда специализированных сетей и даже их уходу с рынка.

На фоне ухода крупных международных игроков сегмент товаров для дома в городе на Неве заполнен не полностью. Это создает возможности для новых участников, однако конкуренция смещается в онлайн-сферу, где петербуржцы все чаще делают подобные покупки. Для успеха компаниям необходимо комбинировать офлайн-присутствие с активным развитием цифровых каналов продаж, включая маркетплейсы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что мини-сеть «Энкель» открыла магазин на улице Васенко, где продает товары из IKEA.

Андрей Маркелов