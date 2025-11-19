В Ярославской области в октябре подорожали яйца, бензин и ветеринарные услуги

В октябре 2025 года в Ярославской области индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Продовольственные товары подорожали на 1,5%, непродовольственные — на 0,2%, а платные услуги подешевели на 1,7%, сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сегменте продовольственных товаров заметно подорожали куриные яйца (+6,0%) и плодоовощная продукция (+5,7%). Говядина, свинина, масло и кондитерские изделия также выросли в цене более чем на 1%. Среди непродовольственных товаров бензин и дизельное топливо подорожали на 2,6%, а медикаменты — на 1,7%.

Цены на платные услуги показали разнонаправленную динамику. Ветеринарные услуги подорожали на 8,5%, абонементы в плавательные бассейны и клубные карты в фитнес-центры — на 2,2%, а платные медицинские услуги — на 1,5%. Существенное снижение цен было зафиксировано на услуги зарубежного туризма, где цены упали в среднем на 26%, что объясняется сезонным фактором.

По сравнению с декабрем 2024 года индекс потребительских цен в октябре 2025 года составил 104,9%, что свидетельствует о накопленном за год росте цен на 4,9%.

Антон Голицын