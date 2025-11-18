Сотрудник Нововоронежской АЭС завоевал золото международного чемпионата «Хайтек-2025»

Специалист Нововоронежской АЭС Константин Сластухин в составе команды занял первое место в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» XII Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».

Константин Сластухин (справа)

Фото: предоставлено организаторами чемпионата

Пьедестал компетенции он разделил с участником Владимиром Елкиным (Консист-ОС) и экспертом Евгением Смирновым (Калининская АЭС). В этом же составе команда взяла золото на отраслевом чемпионате AtomSkills-2025.

Константин начал свой путь в чемпионатном движении после двух месяцев работы на Нововоронежской АЭС. Его главным стимулом было желание проверить профессиональные навыки в новой рабочей среде. Старт был успешным и через два года привел его к победе на «Хайтеке»:

«Я всегда стремился к тому, чтобы направление информационной безопасности занимало лидирующие позиции как одно из ключевых. К тому же я хотел своим примером вдохновить коллег и знакомых на будущие победы, так как при наличии инициативы и веры в свои силы можно достичь любых результатов», — прокомментировал Константин Сластухин.

Помимо побед на чемпионатах Хайтек-2025 и AtomSkills-2025, в копилке личных наград Константина первое место REASkills-2024 и серебро REASkills-2025.

Также в «Хайтеке» приняла участие команда Нововоронежской АЭС в компетенции «Развитие производственных систем». Всего от атомной станции на чемпионат поехали 5 человек — это рекордное количество участников от НВ АЭС на данном чемпионате. Предыдущий триумф Нововоронежской АЭС произошел шесть лет назад, когда Александр Зимин взял серебряную медаль на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2019».

«Яркая победа, которая подтверждает, что мы не только поддерживаем, но и приумножаем наши компетенции в самых передовых областях. Такие результаты — лучшая мотивация для следующих поколений наших специалистов», — подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Суммарно сборная «Росатома» завоевала 32 медали: 26 «золотых» — из них 8 в международном зачёте, а также 5 «серебряных» и одну «бронзовую». Электроэнергетический дивизион «Росатома» внёс весомый вклад, забрав 10 медалей.

«Хайтек» стал финальной точкой чемпионатного сезона 2025 года. В ноябре текущего года стартовали отборы на «REASkills-2026», который откроет новый чемпионатный год.