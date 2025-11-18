У российских экспортеров и импортеров появился надежный инструмент расчетов. Речь о векселе, обеспеченном золотом, что гарантирует безопасность совершения платежей и сохранность средств. Продукт запускает компания «Росвексель» от созданной ПСБ платформы А7 и Минфина России. Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте. Кроме того, инструмент предоставит держателям возможность получения дополнительной доходности по нему. Первые ценные бумаги от «Росвекселя» будут выпущены до конца 2025 года.

Чистая прибыль китайской Xiaomi в третьем квартале выросла почти в 2,5 раза и составила $1,7 млрд. Выручка от продаже смартфонов за этот период снизилась более чем на 3%. Доход Xiaomi в сегменте интернета вещей и бытовой электроники вырос на 5,5%. Выручка в сегменте электромобилей и других передовых технологий увеличилась в три раза.

Лоукостер Flydubai заказал у Airbus 150 самолетов. Сумма контракта составит $19,5 млрд. Для Flydubai это первый заказ у европейского концерна. Сейчас он летает исключительно на самолетах производства Boeing, отмечает Bloomberg.