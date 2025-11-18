На Дону ликвидированы очаги карантинных объектов на 7,6 тысячи гектарах

В Ростовской области с начала года установили 216 карантинных фитосанитарных зон для борьбы с девятью видами опасных вредителей растений. Общая площадь контролируемых территорий составила почти 2 млн га. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Наибольшее число зон — 97 — установили для борьбы с амброзией полыннолистной на площади свыше 50 тыс. га. Еще 73 зоны установили против повилики на территории почти 60 тыс. га. Значительные площади охватили карантинные меры против ясеневой изумрудной златки — более 1,3 млн га, и коричнево-мраморного клопа — свыше 437 тыс. га. Специалисты установили 36 зон против горчака ползучего, четыре — против западного цветочного трипса, по одной зоне — против амброзии трехраздельной, вируса коричневой морщинистости томата и дубовой кружевницы.

В то же время в Ростовской области упразднили карантинные фитосанитарные зоны по четырем видам вредителей: горчаку ползучему, южноамериканской томатной моли, восточной плодожорке и картофельной моли. Общая площадь освобожденных от карантина территорий составила 7,6 тыс. га.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на общей площади 1,4 тыс. га в Большелогском сельском поселении и Аксайском районе Ростовской области упразднили карантин по восточной плодожорке и картофельной моли. Как сообщили в ведомстве, решения об отмене карантинных режимов принимают после трехлетнего мониторинга, подтверждающего полное отсутствие вредителей на контролируемых участках. Для каждой зоны разрабатывают специальную программу локализации и ликвидации очагов, включающую регулярные проверки и лабораторные исследования образцов.

Константин Соловьев