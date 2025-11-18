Рост тарифов на грузоперевозки между Петербургом и Москвой увеличился на 26%

По итогам октября, после сезонного ускорения в июне-сентябре, темпы роста тарифов на автомобильные грузоперевозки традиционно замедлились. Средневзвешенный тариф по внутрироссийским направлениям составил 74,7 руб./км — на 11,3 % выше, чем год назад, и на 1,2 % выше, чем в сентябре. Такие данные предоставили «Ъ Северо-Запад» аналитики цифровой логистической платформы «Монополия».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом индекс ставок, рассчитываемый компанией, достиг 2017 пунктов — это новый максимум года, но его прирост замедлился до 0,8% с 4% по итогам сентября. В то же время в годовом выражении показатель остается уверенно положительным (+10,9 %), отмечают эксперты.

На одном из ключевых направлений Москва — Санкт-Петербург ставка продолжила рост и осталась самой высокой в стране, увеличившись до 91,1 руб./км (+2,8 % к сентябрю и +26 % к предыдущему году).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что максимальный рост тарифа на автогрузоперевозки с начала года был зафиксирован в сентябре. Его спровоцировал сезон урожая.

Андрей Цедрик