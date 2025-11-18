В Серове начнут судить экс-полицейского за избиение правонарушителя

Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего полицейского мобильного взвода отдельной патрульно-постовой службы МО МВД России «Серовский», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Рассматривать дело будет Серовский районный суд (Свердловская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывший силовик обвиняется по ч.5 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья). Согласно данным следствия, 23 августа текущего года обвиняемый, выполняя служебные обязанности, увидел у одного из домов на ул. Короленко в Серове пьяного мужчину. В отношении этого мужчины в 2018 году был установлен административный надзор с административным ограничением в виде запрета быть вне дома с 10 вечера до 7 утра.

Чтобы пресечь правонарушение и собрать материалы для составления протокола, бывший полицейский потребовал от нарушителя пойти с ним в отдел полиции и пройти медицинское освидетельствование, чтобы установить, насколько тот пьян. Мужчина, в свою очередь, не захотел выполнять требования полицейского и начал вести себя агрессивно. Но экс-силовик все равно доставил его в отдел полиции.

Уже там, будучи в одном из кабинетов, бывший полицейский не менее четырех раз ударил по телу нарушителя, который в это время сидел в наручниках. Из-за побоев он был госпитализирован. Вскоре ему провели операцию.

После этого обвиняемый был уволен и органов полиции.

Артем Путилов