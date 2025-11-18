Александр Бастрыкин инициировал дело о срыве строительства школы в Краснокумском

В селе Краснокумском Георгиевского округа Ставропольского края строительство школы, начавшееся в 2019 году, приостановили, доведя готовность здания лишь до 35%, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Запланированное на 2025 год введение объекта в эксплуатацию неоднократно сдвигалось, последние сроки окончания работ отложены на 2027–2028 годы. Подрядчики менялись, работы велись с нарушениями, что привело к остановке строительства на текущем этапе. Из-за отсутствия новой школы местные дети посещают единственное образовательное учреждение в три смены, что значительно ограничивает условия учебы и нарушает их право на доступное образование. Многочисленные обращения родителей и общественности в региональные органы не привели к решению проблемы.

Следственный комитет России по Ставропольскому краю организовал процессуальную проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних. По распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина и.о. руководителя следственного управления региона Олег Сидоров должен возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения ведется центральным аппаратом ведомства.

Станислав Маслаков